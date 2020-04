GAZZETTA, Campionati subito, poi coppe: ipotesi

La priorità dell'UEFA è ricaduta sulla conclusione dei campionati nazionali. La Gazzetta dello Sport scrive che per la ripartenza della Serie A si vagliano diverse ipotesi: la più prudente è quella che fa riferimento al primo fine settimana di giugno (6 e 7), mentre la più ottimistica anticipa lo start al 20 maggio. Oppure a uno dei due fine settimana successivi. La peggiore delle eventualità vedrebbe il campionato riprendere a fine giugno, andando pertanto a occupare tutto il mese di luglio e obbligando le squadre a giocare tre partite a settimana. Quanto alle gare internazionali, c'è la possibilità di servirsi di luglio e agosto senza escludere le modifiche del format in final eight, o partire con i campionati e poi sovrapporre le sfide internazionali.