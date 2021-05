GAZZETTA, Biraghi porta punti preziosi con assist

"Il reparto arretrato porta punti preziosi. Assist, Biraghi il top", così La Gazzetta dello Sport esce questa mattina sul terzino della Fiorentina. Biraghi è a quota 5 passaggi vincenti in campionato, ma è la sua continuità nel lungo periodo a stupire. L’esterno sinistro classe 1992, ha infatti sfornato 23 assist nelle ultime cinque stagioni di Serie A (dal 2016-17), nessun difensore ne conta più di lui nello stesso periodo. A pari merito con Biraghi, in testa a questa particolare classifica c’è lo juventino Cuadrado, poi Gosens (17), Ansaldi (16), un quartetto con 14 ( Faraoni, Kolarov, Spinazzola e Alex Sandro) e un trio con 13 (Toloi, Ghoulam e Lirola). La media voto di Biraghi è 5,8, non male per un difensore. Pesa in positivo sulle sue prestazioni la valanga di cross: 152 in 32 presenze (2.563 minuti) a una media a partita stratosferica (4,75), oltre quattro volte più alta rispetto alla media del suo ruolo. In quanto a malus, Biraghi si difende: 8 i cartellini gialli e nessun rosso finora in campionato.