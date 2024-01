GAZEBO, Come sono entrati in Curva Fiesole: sanzioni?

FirenzeViola.it

Tre gazebo, due bianchi e uno blu, sono comparsi nella parte alta della curva Fiesole durante Fiorentina- Udinese in merito alle contestazioni al sindaco di Firenze per la questione Franchi. Repubblica ricostruisce come abbiano fatto i tifosi a far entrare le strutture provvisorie nonostante gli accurati controlli disposti dalla Questura e il filtraggio fatto a ogni evento sui singoli spettatori.

La comparsa dei gazebo e di quegli striscioni non si configurerebbe - spiega il quotidiano - come illecito penale, ma come violazione del regolamento d’uso dello stadio, che prevede una sanzione pecuniaria dai 100 ai 500 euro e il daspo nel caso di una seconda violazione. Una parte del tifo organizzato avrebbe accesso al Franchi per custodire gli striscioni, il cui contenuto va sempre comunicato alla Digos, che può vietarli se a sfondo discriminatorio, e la mancata comunicazione viene sanzionata per violazione del regolamento. La circostanza potrebbe essere chiarita dalle verifiche della polizia che sta visionando le immagini di sorveglianza.