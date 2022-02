GASPERINI, Testa a Firenze: "Speriamo che il Var salti"

"Il Var è diventato uno strumento pericolosissimo che incide sui risultati. Spero che gli inglesi, dopo aver fatto saltare la Superlega, facciano saltare pure il Var". Gian Piero Gasperini non usa mezzi termini quando da Atene presenta la sfida di stasera contro l'Olympiakos. Il tecnico dell'Atalanta è rimasto bloccato alla sfida persa in campionato conto la Fiorentina e al gol annullato a Malinovskyi che ha fatto esplodere le polemiche sull'arbitraggio e soprattutto sull'intervento da Lissone (la sede della Var Room). Mentre i nerazzurri dovranno pensare a mantenere la barra dritta per qualificarsi al turno successivo di Europa League, Gasperini non getta acqua sul fuoco, anzi lo alimenta in vista delle prossime sfide di Serie A che valgono una ricchissima rincorsa alla Champions. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.