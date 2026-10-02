Sei gare per capire la Fiorentina, Corriere dello Sport: "Il ciclo decisivo parte da Genova"

Per la Fiorentina la sosta può diventare un passaggio importante per mettere ordine e prepararsi a un mese che dirà molto sul campionato. Al rientro, infatti, i viola saranno attesi da un filotto di sei partite che inizierà a Genova contro il Genoa e proseguirà con Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus. Un ciclo particolarmente indicativo per capire gli effetti del lavoro portato avanti da Paolo Vanoli e misurare, attraverso i risultati, le ambizioni della squadra.

Dopo un inizio di stagione complicato, la Fiorentina ha dato i primi segnali di reazione conquistando quattro punti nelle ultime due gare e interrompendo la striscia negativa iniziale. Adesso, però, servirà dare continuità a quanto fatto: le prossime sei sfide potranno infatti fornire indicazioni più concrete sulla possibilità di risalire la classifica e costruire una seconda parte di stagione con obiettivi più definiti. La sfida dell’8 novembre contro la Juventus rappresenterà la conclusione di questo primo blocco e, classifica alla mano, anche un possibile momento per tracciare un bilancio. Vanoli sta quindi utilizzando questa pausa per lavorare sulla condizione atletica e sugli aspetti tattici, con l’obiettivo di arrivare al prossimo stop con maggiore solidità e un quadro più chiaro sulle prospettive della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.