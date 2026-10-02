Il Corriere Fiorentino: "Ecco da cosa dipenderà l'eventuale permanenza di Mastantuono"

Il dopo Messi in Argentina è già uno dei temi che accompagnano il futuro dell’Albiceleste. Lionel Scaloni guarda a diversi Under24, tra Nico Paz e Prestianni, ma tra i candidati per la dieci del più grande di tutti c’è anche Franco Mastantuono, che ha già iniziato a lasciare il segno in Nazionale. Il ct argentino, però, invita a non caricare il classe 2006 di aspettative eccessive: «A volte sembra che Franco sia un veterano ma il suo è un talento che va curato e protetto».

Come scrive il Corriere Fiorentino, Mastantuono, del resto, è abituato a vivere molto presto sotto i riflettori. È stato il più giovane giocatore a indossare la maglia numero 10 dell’Argentina e ha poi raggiunto il Real Madrid con un trasferimento record prima ancora di compiere 18 anni. Anche l’avventura italiana è partita a ritmi importanti, con la tripletta realizzata a Venezia alla sua quarta presenza con la Fiorentina. L’intesa tra il club spagnolo e quello viola prevede per ora un prestito di una stagione, ma al termine dell’annata potrebbe essere valutata una nuova soluzione per prolungare la permanenza del giocatore a Firenze. A incidere, scrive il Corriere saranno diversi fattori, dal futuro della Fiorentina alle decisioni del Real Madrid e dello stesso Mastantuono, che in riva all’Arno sembra aver trovato le condizioni giuste per esprimere il proprio talento. Lo scrive il Corriere Fiorentino.