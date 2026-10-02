Gaetano Castrovilli si racconta: "Adesso mi alleno col Figline. Fagioli mi piace tantissimo"
Gaetano Castrovilli, quasi 150 presenze con la Fiorentina ma oggi svincolato, si è raccontato a FirenzeViola tra campo e una rincorsa al calciatore che è stato e fuori campo con i cambiamenti nella sua vita privata. Qui trovate l'intervista integrale, qua sotto invece un estratto:
Un ritorno in viola resta un desiderio?
"Mi piacerebbe poter salutare di nuovo questi tifosi come si deve. In città tanti mi dicono: 'Dai, torna!', e rispondo sempre: 'Magari!'. Firenze è Firenze e nella vita non si sa mai. Però devo guardare la realtà: oggi sono una scommessa e devo tornare a far parlare di Castrovilli. Appena avrò una possibilità ci metterò tutto quello che ho, con la mia famiglia e gli amici accanto".
Come vede questa Fiorentina? In questo centrocampo così tecnico ci sarebbe stato a pennello...
"Mi piace tantissimo Fagioli: amo i giocatori che vedono il gioco e tengono la testa alta. Anche Atta ha tanta qualità, pur non essendo partito benissimo, e Mastantuono ha qualità immense. Quando cambi molto serve tempo, ma nelle ultime partite si è già vista una ripartenza. Mi auguro che la Fiorentina torni dove merita, per la società che investe tanto e per i tifosi. Di loro conservo un ricordo bellissimo: penso alla partita contro la Juventus a Firenze, quando si alzarono tutti in piedi per me".
Come si prepara alla prossima occasione? E cosa, soprattutto, cosa si aspetta di trovare?
"Mi alleno ogni giorno, tranne la domenica, tra campo e palestra. Quattro mesi fa ho cominciato un percorso con un preparatore in Spagna che mi ha aiutato a ritrovare una buona condizione: da tanto non vedevo le mie gambe così toniche e definite. Ho da poco iniziato anche ad allenarmi sul campo con il Figline, che ringrazio per la disponibilità. Voglio essere pronto quando arriverà un’opportunità".
Nel video di FirenzeViola ecco l'intervista integrale che oggi sarà trasmessa anche su Radio FirenzeViola:
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