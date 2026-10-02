FirenzeViola Gaetano Castrovilli si racconta: "Adesso mi alleno col Figline. Fagioli mi piace tantissimo"

Gaetano Castrovilli, quasi 150 presenze con la Fiorentina ma oggi svincolato, si è raccontato a FirenzeViola tra campo e una rincorsa al calciatore che è stato e fuori campo con i cambiamenti nella sua vita privata. Qui trovate l'intervista integrale, qua sotto invece un estratto:

Un ritorno in viola resta un desiderio?

"Mi piacerebbe poter salutare di nuovo questi tifosi come si deve. In città tanti mi dicono: 'Dai, torna!', e rispondo sempre: 'Magari!'. Firenze è Firenze e nella vita non si sa mai. Però devo guardare la realtà: oggi sono una scommessa e devo tornare a far parlare di Castrovilli. Appena avrò una possibilità ci metterò tutto quello che ho, con la mia famiglia e gli amici accanto".

Come vede questa Fiorentina? In questo centrocampo così tecnico ci sarebbe stato a pennello...

"Mi piace tantissimo Fagioli: amo i giocatori che vedono il gioco e tengono la testa alta. Anche Atta ha tanta qualità, pur non essendo partito benissimo, e Mastantuono ha qualità immense. Quando cambi molto serve tempo, ma nelle ultime partite si è già vista una ripartenza. Mi auguro che la Fiorentina torni dove merita, per la società che investe tanto e per i tifosi. Di loro conservo un ricordo bellissimo: penso alla partita contro la Juventus a Firenze, quando si alzarono tutti in piedi per me".

Come si prepara alla prossima occasione? E cosa, soprattutto, cosa si aspetta di trovare?

"Mi alleno ogni giorno, tranne la domenica, tra campo e palestra. Quattro mesi fa ho cominciato un percorso con un preparatore in Spagna che mi ha aiutato a ritrovare una buona condizione: da tanto non vedevo le mie gambe così toniche e definite. Ho da poco iniziato anche ad allenarmi sul campo con il Figline, che ringrazio per la disponibilità. Voglio essere pronto quando arriverà un’opportunità".