Argentina e Vanoli: ecco i motivi della svolta di Franco Mastantuono

La svolta di Franco Mastantuono è arrivata anche con la Nazionale argentina. Lo scrive il Corriere dello Sport, che analizza il momento del numero trenta: il trequartista della Fiorentina, dopo essersi messo in mostra in maglia viola, è stato richiamato da Lionel Scaloni e ha trovato spazio per circa quaranta minuti nell’amichevole contro la Bolivia, entrando al posto di Nico Paz.

Un percorso che lo stesso Mastantuono ha collegato positivamente al trasferimento in Italia: «Mi sento molto bene, da quando mi sono trasferito in Italia e mi sto godendo l’esperienza. Ho cambiato un po’ la mia vita. Alla Fiorentina mi lasciano molta libertà di gioco e la cosa mi piace». Una situazione ben diversa rispetto alle prime settimane con Fabio Grosso, quando l’argentino era stato sostituito nella ripresa contro la Roma e addirittura all’intervallo nella sfida con il Torino. Con l’arrivo di Paolo Vanoli, invece, il suo rendimento è cresciuto fino alla tripletta realizzata contro il Venezia.