Calciomercato Viola, nuovo obiettivo per la difesa: è Tiago Gabriel del Lecce

Nuovo obiettivo della Fiorentina per il mercato di gennaio: è il difensore del Lecce, Tiago Gabriel. Piace anche al Milan

La Fiorentina inizia già a muoversi in vista del mercato di gennaio. Tra le priorità del club c'è quella di accogliere un centrale di difesa e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il nuovo obiettivo si chiama Tiago Gabriel. Il classe 2004 del Lecce, che ha rinnovato il suo contratto lo scorso settembre, piace al direttore sportivo Fabio Paratici, il quale lo ha inserito nella lista dei profili monitorati in vista della finestra invernale.

Pongracic può lascargli il posto

Il giovane difensore portoghese è considerato un elemento interessante per il presente e soprattutto per il futuro, motivo per cui la Fiorentina potrebbe valutare con attenzione la possibilità di affondare il colpo nei prossimi mesi. Prima, però, la società viola dovrà fare spazio in rosa. Il primo indiziato a lasciargli il posto è Marin Pongracic, la cui posizione appare tutt'altro che solida: nelle prossime settimane la dirigenza potrebbe provare a trovare una soluzione con il croato.

C'è concorrenza per Tiago Gabriel

In tutto questo, su Tiago Gabriel resta vigile anche il Milan. Il club rossonero aveva cercato il giocatore già un mese fa e potrebbe tornare alla carica durante la finestra invernale di trattative. La Fiorentina, dunque, dovrà tenere conto anche della concorrenza per un profilo che ha già attirato l'attenzione di diverse società.