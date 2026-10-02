FirenzeViola Dragusin, le polemiche disinnescate e il rilancio con la Polonia: stasera titolare?

Dragusin ha placato le polemiche legate alla sua esclusione per la partita contro la Bosnia. Stasera verso un posto dal 1'

Radu Dragusin è impegnato con la sua Romania nella fase a gironi della Nations League. Non sono mancate le polemiche legate alla sua esclusione per la partita di lunedì scorso contro la Bosnia ed Erzegovina, rispetto alla quale il suo agente, Florin Manea, non le ha mandate a dire: "Uno come Dragusin deve esserci in tutte le partite, se fisicamente disponibile come adesso". Dall’altra parte il giocatore della Fiorentina ha cercato di smorzare le tensioni.

L'assunzione di responsabilità

"Le decisioni vengono prese dal mister - le dichiarazioni di Dragusin - Abbiamo piena fiducia in lui". Poi un passaggio sui quattro gol incassati dalla retroguardia rumena: "Speravamo di poter ribaltare la partita. È colpa di tutti, di chi ha giocato e di chi non ha giocato. Siamo tutti responsabili". Un’assunzione di responsabilità apprezzabile, tanto più che il classe 2002 era appunto fuori dai convocati per la sfida coi bosniaci ed era, quindi, incolpevole.

L'importanza di chiamarsi Dragusin

La speranza di Dragusin è di partire dal primo minuto stasera contro la Polonia. Il calciatore vuole mettere minuti nelle gambe per tornare a disposizione della Fiorentina nella migliore condizione possibile la prossima settimana. Il suo carattere e la grande solidità difensiva sono diventati fondamentali nelle dinamiche di gioco generali. La società viola ha fatto un investimento notevole su di lui: 19 milioni totali se si attiverà il riscatto obbligatorio.