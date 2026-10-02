Dragusin parla dal ritiro della Romania: "La mia esclusione con la Bosnia? Ho fiducia nel Ct"

Radu Drăgușin prova a guardare avanti insieme alla Romania, chiamata a reagire dopo le due sconfitte contro Svezia e Bosnia. Dal ritiro della Nazionale, il difensore della Fiorentina ha fatto il punto in conferenza sulle proprie condizioni in vista della prossima sfida contro la Polonia: «Sto bene, sono in buona forma. Arrivo dopo aver giocato diverse partite, ho accumulato minuti, gare importanti per la mia condizione fisica».

Il momento della Romania, invece, resta complicato: «Ho fiducia nel Ct Hagi, ho fiducia in noi, dobbiamo fare meglio in campo, sappiamo di dover giocare con più determinazione. Dobbiamo mostrare un lato diverso di noi stessi». Drăgușin ha poi affrontato anche le polemiche nate dopo la sua esclusione nella gara persa contro la Bosnia, sottolineando la responsabilità collettiva: «Faccio parte di un gruppo che è stato scelto per essere qui. Le decisioni vengono prese dal mister, abbiamo piena fiducia in lui. Speravamo di poter ribaltare la partita. È colpa di tutti, di chi ha giocato e di chi non ha giocato. Siamo tutti responsabili». Sulla sfida con la Polonia, il difensore ha aggiunto: «Sarà una sfida fondamentale per entrambe le squadre. Abbiamo avuto un inizio che nessuna delle due nazionali desiderava. Sarà una partita aperta, ma dobbiamo conquistare punti. Vogliamo mostrare un volto nuovo, è questo che ci motiva». Infine, un pensiero anche per Robert Lewandowski, pericolo numero uno dei polacchi: «È un giocatore di livello mondiale, cercheremo di impedire che gli arrivino palloni».