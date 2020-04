GALLI, Commisso non molto fortunato con la Viola

Giovanni Galli parla al Corriere Fiorentino e racconta come questa quarantena forzata gli abbia fatto scoprire per bene la tecnologia. Poi l'ex portiere della Fiorentina dice: "Una cosa su Commisso si può dire con certezza: non è stata una persona fortunata. Ha preso la squadra in corsa, ha speso tanto, ha investito, ha messo su il centro sportivo, si sta prodigando per fare lo stadio nuovo. E in tutto questo di ritorni economici ne ha avuti ben pochi. E ora ci si è messo anche il virus". E la posizione sulla ripresa del campionato è chiara: "Sono contrario a campionati strozzati in sei mesi o altre formule strane. Meglio terminare quanto abbiamo iniziato, qualunque sia il tempo che occorre". Non disdegnando neanche l'ipotesi playoff.