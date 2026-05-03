Futuro di Kean? Ecco i tre parametri che valuterà il club per decidere cosa fare con Moise
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Fabio Paratici e la Fiorentina dovranno prendere una decisione definitiva su Moise Kean. Sull'attaccante italiano il club ha potere fino a un certo punto, perché se nelle prime due settimane di luglio arrivasse un’offerta da 62 milioni di euro la società viola non potrebbe far altro che sottostare al volere dell’attaccante. Ma, precisa il Corriere dello Sport, nel periodo in cui non varrà la clausola rescissoria la dirigenza sarà padrona delle proprie scelte, che si baseranno su integrità fisica, gestione caratteriale ed economica del calciatore.
Kean percepisce uno stipendio da 4,5 milioni di euro netti più bonus. Motivo per cui il club dovrà, semmai, essere convinto al 100% di tenerlo.
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