FUNARO, Per il Franchi ci sono tempi per arrivare pronti alle partite

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina è in continuo dialogo con il Comune riguardo lo stadio, focalizzandosi su agibilità, lavori in corso, sicurezza e gestione dei tifosi ospiti. Martedì è stato fatto il punto sulla situazione, con il sindaco Sara Funaro che ha assicurato che, nonostante il cronoprogramma stretto, ci sono i tempi necessari per prepararsi per la stagione.

Queste le parole, nel dettaglio della prima cittadina riprese dal Corriere dello Sport: "Abbiamo avuto un incontro con il direttore Ferrari e con i tecnici, sia quelli nostri che della Fiorentina. Abbiamo affrontato tutte le questioni che riguardano il Franchi e la partenza dei lavori per il Padovani, c'è un cronoprogramma molto stretto ma ci sono tempi per arrivare pronti al momento delle partite".