Roy Keane netto su Zirkzee: "Non merita lo United. La sua cessione fa bene"

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Intervenuto in un podcast inglese (in calce all'articolo), Roy Keane ha parlato di Joshua Zirkzee e del suo probabile addio al Manchester United. Bandiera dei Red Devils, l'ex centrocampista non le ha mandate a dire sull'operato dell'olandese, vicino alla Fiorentina, in Premier League: "Non credo che abbia fatto abbastanza per stare al Manchester United. Non credo che dovrebbe indossare quella maglia. Il Manchester United probabilmente avrebbe dovuto cederlo la scorsa estate, ma hanno deciso di tenerlo. La scorsa stagione, non è riuscito nemmeno a conquistarsi un posto da titolare fisso. Non stava facendo abbastanza. E la disponibilità conta. È stato infortunato troppo spesso. Se non puoi iniziare le partite e non stai dando al manager abbastanza per cambiare una partita dalla panchina, cosa stai offrendo esattamente? Quando è arrivato, ha parlato di essere una ‘versione 2.1 dell’attaccante’. Beh, sto ancora aspettando di vedere la versione 2.1 perché non ne ho visto abbastanza. Per il Manchester United, penso che questo sia un affare sensato".

Continua poi: "Lascialo andare, lascialo crescere, e usa quello spazio per portare un altro attaccante. Ho sentito che stanno guardando Jean-Philippe Mateta. Per me avrebbe senso. È un vero marcatore di gol: forte, aggressivo, bravo di testa, e sa concludere con i piedi. Dagli gli assist di Bruno Fernandes e mi aspetto che crei problemi ai difensori. Se Sesko non è in forma, hai bisogno di qualcuno di cui ti puoi fidare per guidare l’attacco. Non puoi continuare a preoccuparti se il tuo attaccante è disponibile. Per Zirkzee, questo trasferimento potrebbe in realtà essere buono per la sua carriera. Ha bisogno di calcio regolare, fiducia e un ambiente fresco".