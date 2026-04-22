Scandalo escort, tanti nomi della Serie A coinvolti: c'è anche un ex viola

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Sui quotidiani e siti specializzati stamani trovano spazio ulteriori dettagli che riguardano l'indagine condotta dalla Procura di Milano su un presunto giro di feste esclusive ed escort che coinvolgeva, tra i tanti personaggi di spicco, anche molti calciatori. L’indagine, avviata dopo la denuncia di una giovane donna, ha portato agli arresti di Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, figure note della nightlife milanese. Secondo gli inquirenti, avrebbero organizzato tra Milano e Mykonos serate esclusive con escort e clienti facoltosi, costruendo un sistema strutturato per attirare soprattutto calciatori e personaggi di alto profilo.

Il Giornale rivela ulteriori dettagli: nelle carte dell’inchiesta compaiono — senza che nessuno risulti indagato — numerosi nomi del mondo del calcio: tra i più noti Dejan Stankovic, Daniel Maldini, Marcus Pedersen, Christian Volpato e Cheickh Niasse. Emergono inoltre riferimenti, spesso sotto forma di parole chiave, a Bastoni, Bellanova, Bisseck, Hakimi, Coutinho, Skriniar, Carlos Augusto, De Winter, Leao, Giroud, Menez, Calafiori, Vlahovic, Arthur Melo, Scamacca, Ruggeri e Nuno Tavares. La loro presenza nelle intercettazioni non implica responsabilità penali e in alcuni casi potrebbe trattarsi di nomi millantati.

Gli investigatori parlano di un giro d’affari superiore a 1,2 milioni di euro tra il 2024 e il 2026, con un’organizzazione capace di reclutare numerose ragazze, spesso giovanissime, da impiegare come hostess o escort. Le intercettazioni descrivono chiaramente il meccanismo: «Son sempre in ansia perché devo trovare ragazze» e «serve qualcuno che li acchiappa», in riferimento ai calciatori. Tra gli episodi più delicati emerge anche il racconto di una escort: «Ho appena fatto il test e sono incinta…». Resta da chiarire il reale coinvolgimento dei clienti e l’effettiva natura della loro partecipazione alle serate.