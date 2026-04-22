Vanoli o un grande tecnico: per la panchina viola c'è anche l'ipotesi Iraola

vedi letture

C'è anche Andoni Iraola sul taccuino della Fiorentina per la panchina dell'anno prossimo. A tornare sull'indiscrezione è l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, il club viola avrebbe sì intenzione di svoltare e ripartire da un anno zero, ma allo stesso tempo non tutti i tecnici sono uguali: un conto è cambiare per portare sulle rive dell'Arno un tecnico di altissimo profilo, un altro è farlo senza che questo comporti un significativo aumento di qualità. Non a caso nelle scorse settimane sarebbero partiti sondaggi - diretti o indiretti - per profili del calibro di Enzo Maresca o Francesco Farioli.

Tra questi, poi, si fa il nome anche del tecnico del Bournemouth, in uscita dagli inglesi e opzionato anche dal Manchester United. E Paolo Vanoli? Per il quotidiano locale, si legge in chiusura, la sua conferma non appare così impossibile. Se non dovesse arrivare l'accordo con un allenatore top, la sua conferma sarebbe seriamente presa in considerazione.