De Gea-Juventus, per Tuttosport operazione fattibile. E per i viola spunta Vicario

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Su Tuttosport spazio al mercato dei portieri e di nuovo all'asse Firenze-Torino: in particolare il riferimento va a David De Gea, già da tempo sul taccuino della Juventus. Il sogno numero uno dei bianconeri è Allison Becker, in uscita dal Lvierpool. Operazione però difficile anche per l'ingaggio del brasiliano, ecco quindi che sono in rialzo le quotazioni di David De Gea, portiere spagnolo che in estate, salvo dietrofront improbabili dell'area sportiva viola, decisa ad abbassare il monte ingaggi e l'età media della rosa, lascerà Firenze.

Questo scrive Tuttosport, secondo cui De Gea rispecchierebbe a pieno l'identikit tracciato da Luciano Spalletti. L'ingaggio (3,5 milioni di euro più bonus) è tutto fuorché proibitivo per la Juventus, e secondo quanto riporta il qutodiano torinese, la Fiorentina sarebbe disposta a cedere il proprio capitano per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Sempre per quanto riguarda il portiere, occhio a Guglielmo Vicario, che per Tuttosport è seguito da Juventus, Inter, ma non solo, anch da Roma e Fiorentina.