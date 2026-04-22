Polverosi sul CorSport: "Paratici chiamato a un capolavoro per risolvere il caso centravanti"
Sul Corriere dello Sport - Stadio è presente il commento di Alberto Polverosi a proposito del mercato estivo che dovrà fare la Fiorentina: "La stagione di Kean è stata condizionata da continui problemi fisici e da una gestione poco chiara degli infortuni. I suoi numeri sono in calo rispetto all’anno scorso, mentre il suo alto ingaggio e la clausola rendono difficile una cessione. Piccoli, acquistato per essere alternativa, ha invece deluso con pochi gol nonostante un buon minutaggio. La Fiorentina rischia quindi di non recuperare l’investimento fatto su di lui.
Toccherà a Fabio Paratici trovare una soluzione efficace. Le opzioni sono diverse: confermare entrambi, puntare su Piccoli cedendo Kean, rilanciare Kean mandando via Piccoli o rivoluzionare completamente l’attacco. Una decisione delicata che richiederà un vero “capolavoro” dirigenziale".
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