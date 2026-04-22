Sportmediaset, Grosso verso Firenze. Il Sassuolo pronto a sondare Giampaolo
Novità sulla panchina viola riportate in questi minuti da SportMediaset: Fabio Grosso infatti potrebbe lasciare il Sassuolo dopo appena due stagioni per approdare a Firenze. Il tecnico abruzzese, artefice della promozione in Serie A e di una salvezza conquistata con largo anticipo, sta attirando l’attenzione di diversi club e, in particolare, proprio della Fiorentina. Secondo indiscrezioni raccolte in queste ore da SportMediaset, il direttore sportivo viola Fabio Paratici avrebbe inserito Grosso in cima alla propria lista per la panchina della prossima stagione.
Nel caso in cui Grosso decidesse di accettare una nuova sfida, il Sassuolo si è già messo al lavoro per individuare il successore. La dirigenza neroverde sta valutando con attenzione tre profili principali ed è spuntato il nome di Marco Giampaolo, attualmente alla guida della Cremonese.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati