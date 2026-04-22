Infermeria intasata in attacco: Kean ci prova ma anche Piccoli non è al top
Due giorni liberi per la Fiorentina dopo la trasferta di Lecce. La squadra di Paolo Vanoli si è concessa quarantotto ore di riposo per recuperare le energie in un periodo che l’ha vista scendere in campo molto spesso: sul Corriere dello Sport un punto sullo stato di salute di alcuni singoli viola, a cominciare Moise Kean che è ancora alle prese con il problema alla tibia dal quale sta cercando di recuperare con la dovuta cautela. Il giocatore proverà a tornare a disposizione quanto prima. Qualche acciacco fisico anche per Roberto Piccoli, che gestirà le forze in maniera tale da poter essere al meglio per la sfida casalinga contro il Sassuolo.
C'è poi Fabiano Parisi, ai box da alcune settimane per via di un edema osseo che lo ha messo fuori dai giochi. Il terzino ex Empoli proseguirà il suo lavoro specifico. Infine Niccolò Fortini dovrà recuperare dalla lombalgia.
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