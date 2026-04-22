Rossi sul CorSport: "Gudmundsson può diventare un idolo a Firenze"

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Sul Corriere dello Sport - Stadio è presente un'intervista a un grande ex viola, Giuseppe Rossi che guarda con serenità al passato e alla mancata convocazione azzurra: "Sì, so che potevo fare bene perché stavo recuperando e di testa stavo bene. Ma ormai sono passati tanti anni, non ci penso più".

Purtroppo la Nazionale non si è qualificata per la terza volta di fila. Cosa non ha funzionato?

"Un dispiacere, ora ci vuole qualcuno che voglia bene al calcio. "Senza il rosso, con la Bosnia si vinceva, si andava al Mondiale e non si sarebbe stata nessuna discussione".

È vero che gli Stati Uniti le proposero di giocare per la loro nazionale?

"Nel 2006, ma sono felice di aver scelto l’Italia. Era il mio sogno e l’avevo promesso a mio padre".

È vero che è stato vicino a tante big, dal Bayern al Barcellona fino alla Juve?

"È vero. Era il 2012 e avevo già il contratto fatto. C’era anche il Napoli: avevo avuto una bella discussione con De Laurentiis che poi purtroppo non è andata avanti".

Vede qualcuno nella Fiorentina di oggi che potrebbe raccogliere il suo testimone?

"Magari Gudmundsson. Se diventa un po’ più cattivo e si prende qualche responsabilità in più, può diventare un idolo a Firenze".