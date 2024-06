FRANCHI, Ricorso d'urgenza dal giudice civile per i viola

FirenzeViola.it

Come riportato questa mattina in edicola da La Repubblica, dopo la lettera indirizzata al Comune di Firenze, ieri la Fiorentina ha fatto ricorso al giudice civile del Tribunale di Firenze per chiedere lo stop ai lavori allo stadio Franchi. Inizialmente la società gigliata aveva pensato di rivolgersi direttamente al Tar, poi però, tramite avvocati, ha deciso di appellarsi al Tribunale civile in quanto il Comune avrebbe violato un suo diritto soggettivo tutelato dal Codice Civile. Per ottenere una risposta in tempi celeri, prima dell'inizio del campionato, i viola hanno fatto un ricorso cautelare d'urgenza. Il discorso della Fiorentina si baserà sulle ingenti somme di denaro che il club perderà con i lavori di ristrutturazione dello stadio.

In caso di esito positivo del ricorso, con la fondatezza del danno irreparabile ed immediato, il giudice potrebbe far scattare un provvedimento urgente per fermare i lavori. Lo scenario più probabile però, considerando il danno economico non irreparabile nel breve periodo, prevede un udienza anche con la controparte, il Comune, prima dell'emissione della decisione. Da Palazzo Vecchio al momento non è giunta nessuna risposta alla Fiorentina, anche se l'azione dei viola è apparsa quantomeno sorprendente. Soprattutto vista la decisione di giocare in un Franchi a capienza ridotta presa di comune accordo mesi fa dopo aver scartato le altre ipotesi al vaglio come Empoli o il Padovani.