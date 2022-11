FRANCHI, Restyling: soldi saliranno a 200mln

La Nazione aggiorna anche sui costi e sulle procedure del nuovo Franchi. Si stringono i tempi per la partenza della gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori per il restyling dello stadio Franchi. Entro la fine di dicembre il Comune renderà pubblico il bando per la procedura ristretta per appalto integrato. Il tutto prima dei tempi per un espediente tecnico che consentirà al Comune di arrivare a quota 200 milioni di finanziamento per la realizzazione dei lavori. Far partire il bando entro fine dicembre porterà 15 milioni in più come premialità.

"Andremo avanti anche se la Fiorentina non parteciperà al bando", ha assicurato il sindaco Nardella, "l’area sarà data in concessione per 50 anni per realizzare albergo, piscina e negozi: e chi la prenderà dovrà pensare alla manutenzione del verde".