FRANCHI, Lettera di ACF al Comune per il P. Financing

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina di Rocco Commisso ha fatto un passo importante per andare incontro al Comune di Firenze e provare a risolvere una volta per tutte la questione ristrutturazione dello stadio Franchi. Come riporta stamani il Corriere Fiorentino, il club viola ha infatti inviato giovedì una mail a Palazzo Vecchio per chiedere l'accesso alle documentazioni di appalto in vista di un bando per il project financing.

Tramite il suo direttore generale Alessandro Ferrari, la Fiorentina ha scritto al Comune e, di fatto, ha ribadito la volontà di partecipare al progetto di restyling del Franchi. Dalle parole insomma, il presidente viola Rocco Commisso è passato ai fatti. Una tempistica ancora non c’è, aggiunge il quotidiano, ma la mossa viola diventa comunque un passaggio politico tutt’altro che trascurabile: Commisso, dopo anni di braccio di ferro e speranze disattese, pare davvero intenzionato a diventare protagonista del restyling del Franchi.