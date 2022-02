FRANCHI, L'obiettivo con la Juve è il tutto esaurito

Il Corriere dello Sport si proietta alla gara di mercoledì in Coppa Italia contro la Juventus e in particolare si sofferma sulla vendita dei biglietti. Essendo ora la capienza degli stadi al 75%, il Franchi passa dal 20 mila a più di 30 mila potenziali spettatori. La prelazione per gli abbonati è stata aperta lo scorso lunedì pomeriggio e nella serata dello stesso giorno era già stata toccata quota quattromila. Stasera terminerà la possibilità di acquistare i tagliandi con questa formula (saranno con ogni probabilità 11 mila), da domani inizierà la vendita aperta anche ai non abbonati (che comunque dovranno essere in possesso della InViola Card Gold): l’obiettivo è arrivare a quota 33 mila. Cioè il tutto esaurito.