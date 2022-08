FRANCHI, Incontro Nardella-Commisso. La priorità...

Oltre che sul fronte campo, con la qualificazione in Europa che si gioca nel giro di una settimana, in casa Fiorentina sono giorni caldi anche per la tematica stadio: Rocco Commisso è tornato in città dopo una lunga assenza per sistemare soprattutto alcune questioni riguardanti la ristrutturazione del Franchi. Sono giorni di incontri con il sindaco Dario Nardella per decidere come gestire i lavori di riqualificazione dello stadio: "Credo che la priorità sia quella di valutare l’ipotesi che la squadra giochi al Franchi contestualmente ai lavori: questa è la priorità, poi con la Fiorentina vedremo tutte le altre alternative possibili", ha affermato Nardella a proposito di dove giocherà la squadra durante il periodo dei cantieri che partiranno nel 2023 per chiudersi nel 2026.

L'incontro con Commisso di domenica scorsa, in occasione di Fiorentina-Cremonese, è il primo di una lunga serie e la presenza del patron viola porterà (lo sperano tutte le parti) ad un'accelerata sulla decisione finale riguardante la gestione del Franchi e della squadra durante i lavori.