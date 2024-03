FRANCHI, Il racconto di una serata di forti emozioni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiorentina-Milan non è stata solo una partita di calcio: è stato soprattutto un momento di aggregazione per tutta la comunità viola, che si è stretta attorno alla squadra in un momento complicato. Lo ha raccontato il Corriere dello Sport - Stadio, che ha parlato della serata di ieri al Franchi come di un momento dalle "alte vibrazioni emotive". A cominciare dal pre-partita, quando un gruppo nutrito di tifosi viola ha scortato il pullman della squadra di Vincenzo Italiano dall'esterno dello stadio ai suoi cancelli.

Poi c'è stata la coreografia, con tanto di rondini che volano in cielo con in bocca due gigli: in Maratona una scritta, Vanto e Gloria. Il riferimento va a chi non c'è più: il Dg Joe Barone, scomparso lo scorso 19 marzo, definito un "fiorentino vero" dai tifosi, ma anche tutti gli altri fiorentini che ci hanno lasciato. Tanta commozione soprattutto nel momento del minuto di silenzio, osservato in religioso silenzio dai 34mila del Franchi. Poi la partita, prima un ultimo striscione per Barone: "Ciao Joe, questa ti sarebbe piaciuta".