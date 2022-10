FRANCHI, I motivi delle poche presenze in UECL

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino analizza la questione legata ai pochi spettatori presenti durante le partite in Conference League rispetto ai dati da record nelle sfide di campionato. La differenza degli gli spettatori a distanza di pochi giorni sarà notevole: circa 25mila in meno. Un problema dettato principalmente dal fatto che la partita si giocherà in una giornata infrasettimanale in un orario in cui la maggior parte dei tifosi viola sarà ancora al lavoro. Riguardo il settore ospiti, rispetto all'ultima gara contro gli scozzesi degli Hearts che vennero a Firenze in circa 5mila, ci saranno poco più di 100 tifosi turchi. Infine, guardando anche il prossimo appuntamento in campionato dei viola, la Curva Fiesole e il tifo organizzato hanno organizzato un viaggio in treno che raggruppi tutti i supporters gigliati verso La Spezia.