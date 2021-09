FRANCHI, Fio-Inter, caccia al biglietto: 16mila tifosi

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino ci si proietta già alla sfida di martedì, quando al Franchi - per la quinta giornata di Serie A - arriverà l'Inter: il primo turno infrasettimanale della stagione metterà infatti davanti alla Fiorentina i campioni d’Italia in carica, prima vera sfida di cartello in casa che nessuno vuol perdersi nonostante qualche rincaro nei prezzi e la disponibilità del Franchi sia ridotta al 50% per le regolamentazioni anti-Covid. Così è subito scattata la corsa al biglietto: non una situazione semplicissima sotto il profilo logistico-organizzativo, né per i tifosi né tantomeno per la società alle prese con limitazioni e indicazioni da seguire alla lettera, ma pur sempre la via obbligata per il ritorno negli stadi fino a questo momento aperti solo per metà della capienza complessiva. Così se qualche complicazione è sorta per la fase di vendita svolta esclusivamente on line, con la Fiorentina che ha messo a disposizione i contatti della propria biglietteria per risolvere qualsiasi tipo di problema, l’obiettivo di arrivare ad avere almeno 16 mila spettatori resta assolutamente realistico, se non scontato.