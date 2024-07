FRANCHI, Fine lavori entro il 30 novembre 2026

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Corriere Fiorentino questa mattina in edicola si sofferma su quanto è emerso dalla "valutazione previsionale impatto acustico ambientale". Ovvero che, al fine di ottenere una deroga dal Comune per il rumore causato dai cantieri, i lavori all'impianto di Campo di Marte, per le opere coperte da finanziamenti, si concluderanno entro il 30 novembre 2026. Nella relazione, che autorizza le imprese a superare i limiti sonori, è presente poi il cronoprogramma degli interventi con il relativo impatto acustico sulle abitazioni private circostanti.

Lo stralcio di opere è diviso in due lotti. Nel primo, che andrà avanti fino a maggio 2025, sono compresi i lavori in Curva Fiesole parte di Maratona e Tribuna, mentre nel secondo ci sono gli interventi in tutte le altre sezioni dello stadio. Il cantiere opererà dalle 7 alle 18; il sabato l’orario sarà dalle 9 alle 18; domenica e festivi stop ai lavori. Sono previste opere di mitigazione acustica per turbare il meno possibile la quiete dei residenti. Restano da individuare adesso due cose: la prima riguarda le fonti di finanziamento mancanti per completare il progetto, mentre la seconda concerne se la Fiorentina giocherà o meno le proprie gare casalinghe nella stagione 2025-2026 nell'impianto di Campo di Marte.