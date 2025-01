FRANCHI, Con il Torino oltre 18mila presenti allo stadio

FirenzeViola.it

Come evidenzia questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, nonostante il momento complicato della Fiorentina, il popolo viola risponderà per quanto possibile presente. Saranno infatti oltre 18mila i tifosi presenti allo stadio Franchi domenica, con la possibilità di arrivare ancora nelle prossime ore al sold out (come sempre, il Franchi che si presenterà ancora una volta come uno stadio-cantiere potrà ospitare poco più di 20mila spettatori).