FRANCHI, Ancora rebus: settimana clou per ricorsi e futuro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sul fronte stadio, secondo quanto scrive La Nazione, la settimana decisiva può essere la prossima. Saranno giorni di incontri e confronti. E di udienze in tribunale. In primis dovrà svolgersi quello sulla capienza definitiva dell’impianto per la prossima stagione, con lo spinoso caso del settore ospiti ancora tutto da chiarire. Si attende il summit tra Questura, Prefettura, Comune di Firenze, Lega Serie A e la stessa Fiorentina. La Fiorentina conta di ricevere istruzioni a breve dalle autorità.

Il tema degli ospiti è centrale anche nella gestione dei posti da destinare ai tifosi viola. La speranza del club è che possa essere spostato in Maratona, ma la certezza ancora non c’è. Il dg viola Alessandro Ferrari ha in agenda anche un incontro con Sara Funaro, che dopo la sua elezione si è scambiata alcuni messaggi con Rocco Commisso. Sarà con la nuova sindaca che si toccheranno temi importanti.