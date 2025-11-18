Nicolussi Caviglia, il suo riscatto può diventare obbligatorio: ecco la formula

Oggi alle 12:23
di Redazione FV

Come già annunciato da FirenzeViola al suo arrivo e come ribadito oggi da Il Gazzettino di Venezia ecco la formula che ha portato in estate Hans Nicolussi Caviglia a vestire la maglia viola. Il centrocampista classe 2000 è arrivato alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto che si verificherà solo al raggiungimento del 50% delle potenziali partite della squadra giocate per almeno 45’.

Al momento il mediano, unico play della squadra, sulle sedici partite stagionali della Fiorentina ne ha giocate nove da 45' o più pertanto al momento avrebbe tutti i requisiti per essere riscattato al termine della stagione.