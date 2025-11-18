Verso Fiorentina-Juventus, prevendita biglietti ok: nel mirino c'è il record con il Napoli

vedi letture

La gara con la Juventus di sabato è avvolta da un fitto alone di curiosità, si legge su La Nazione. Sia per quello che sarà la risposta sul campo, dopo due settimane di duri allenamenti, della formazione di Vanoli, sia per la risposta del pubblico, dopo due settimane fa e gli stravolgimenti che hanno riguardato il club a tutti i livelli.

A ieri erano oltre 17 mila gli spettatori attesi per il match di sabato con la Vecchia Signora, un dato che tiene conto dei 13.478 abbonamenti sottoscritti in estate e degli oltre 4 mila tagliandi staccati per il singolo evento. L’obiettivo, pur con un Franchi da mesi a capienza ridotta, è quello di arrivare al sold-out o quantomeno superare il dato più alto fin qui collezionato nelle gare interne della Fiorentina, ovvero i 21.579 spettatori presenti a settembre contro il Napoli.