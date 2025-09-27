Francesco Baiano su Kean: "Deve giocare da solo. A Firenze ci sono già dei rumors sbagliati"

vedi letture

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano ha rilasciato un'intervista ai taccuini del Corriere dello Sport in cui ha parlato del complicato periodo dei viola e del derby contro il Pisa in programma domani pomeriggio all'Arena Garibaldi: " La situazione è complicata perché quando non si vince è così. Ma siamo solo all’inizio, le difficoltà ci possono stare. Non c’è un unico responsabile, perché quando si vince sono tutti bravi e quando si perde non c’è solo un colpevole".

Soddisfatto del mercato viola?

"A inizio stagione ho sentito tanti opinionisti che dicevano che il mercato della Fiorentina era stato importante. Si parlava di Champions League. Dopo appena quattro gare di campionato sembra sia tutto da buttare: è sbagliato".

Kean deve giocare con una punta?

"Noto che ci sono degli attaccanti che amano stare da soli. Kean è uno di quelli. Perché così viene cercato di più. Con Retegui ha fatto bene perché si completano. Chi può essere il Baiano di Kean? Non saprei, ma dico una cosa. Piccoli, Kean, Dzeko… sono tutte prime punte. Questo non significa che possano giocare insieme. Dipende dalle caratteristiche. C'è chi preferisce attaccare la profondità, e chi no. Kean deve giocare da solo supportato dai cross di Dodo e Gosens sulle fasce".

Piccoli le piace?

"Ha grandi margini di miglioramento, in prospettiva può diventare un giocatore importante. ‘Prospettiva’ è la classica parolina che a volte rimane tale... Però lui ha dei numeri, e la Fiorentina ci crede".



Perché Dzeko fatica?

"Ha bisogno di continuità, non lo puoi far entrare dieci minuti o comunque giudicarlo per una partita. Va visto nel lungo. Le difficoltà c’erano anche in Turchia... Ha segnato tanti gol, ma in 30 gare".



Lei ha allenato il Pisa Primavera. Che partita si aspetta coi viola?

"Complicata, perché il Pisa è tosto. A Napoli ha fatto una prestazione importante. Tutti pensavano che per gli azzurri sarebbe stata una passeggiata, invece le partite vanno giocate attentamente. Domani sarà una sfida delicata visto l’ambiente che si respira a Firenze, dove già ci sono dei rumors sbagliati".