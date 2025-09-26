Sarà una Viola diversa. Il CorSport annuncia: qualità al potere c’è Gud con Fazzini

di Redazione FV

A cosa sta lavorando Pioli al Viola Park in questi giorni? Se lo chiede stamani Il Corriere dello Sport che spiega come il tecnico nerazzurro stia lavorando a più elementi sotto il profilo tattico, a più cambiamenti per quello che riguarda le scelte dei singoli, ma soprattutto a una cosa: al recupero della difesa a tre garantendosi Gudmundsson e Fazzini contemporaneamente in campo, la cui qualità negli ultimi trenta metri è adesso indispensabile per la Fiorentina.

Poi, rimane attiva l’opzione di ripresentare la linea arretrata a quattro, però sempre con Nicolussi Caviglia a dettare gioco e tempi nel mezzo affiancato da due mezzali: e l’islandese e l’ex Empoli troverebbero posto anche lì, in questo caso alle spalle di Kean.