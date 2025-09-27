Pioli suona la carica, a Pisa sarà una questione di testa e cuore

Ieri in conferenza stampa Stefano Pioli ha presentato l'attesissimo derby toscano, assente in Serie A da 34 anni, tra Pisa e Fiorentina. Come sottolineato dal Corriere Fiorentino il tecnico parmense ha cercato di toccare le giuste corde emotive in vista di una partita che oltre al valore simbolico vale tantissimo in termini di punti e classifica. Sarà una questione di testa e cuore ha detto Pioli visto che sia i viola che i nerazzurri hanno urgenza di vincere dopo i rispettivi 2 e 1 punti conquistati nelle prime quattro giornate. La Fiorentina non è solo alla ricerca del primo successo in campionato, è anche alla ricerca di passi in avanti importanti sotto il profilo del gioco e dell'identità espressa in campo.

I gigliati devono migliorare sotto l'aspetto offensivo, sono ultimi in Serie A per tiri in porta effettuati (9), e nella fase di non possesso, sono infatti primi per tiri in porta concessi agli avversari (26). Ranieri e compagni sono chiamati a dare una scintilla per accendere la propria stagione. A Pisa serviranno cuore e testa ha detto Pioli, soprattutto però serviranno tre punti.