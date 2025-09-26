Dall'asado al sushi, lo storico rito della tavola nei momenti bui della Fiorentina

In casa Fiorentina la tavola ha sempre rappresentato una sorta di rifugio, un momento in cui squadra e staff si ritrovano per esorcizzare i periodi negativi e propiziare quelli più favorevoli. Lo spiega questa mattina La Nazione che evidenzia che questa tradizione sia nata già negli anni ’90, quando Batistuta e compagni erano soliti riunirsi al celebre ristorante «Latini», dove davanti a una bistecca al sangue si rinsaldavano rapporti e fiducia.

Con il passare delle stagioni, le usanze e i ristoranti sono cambiati ma lo spirito è rimasto identico: nelle annate segnate da una forte presenza argentina, i protagonisti viola erano soliti ritrovarsi (anche con le famiglie) ai vecchi “campini” per gustare l’asado mentre più di recente, con Italiano in panchina, non sono mancate cene a base di sushi, segno di un gruppo aperto a nuove consuetudini ma sempre compatto attorno alla stessa idea.

