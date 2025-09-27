Pioli carica la Fiorentina per il derby: a Pisa potrebbe tornare la difesa a tre

"È finita la fase di rodaggio", è stata questa forse la frase detta da Stefano Pioli che più di tutte ha lasciato il segno nella conferenza stampa di ieri al Viola Park. Il tecnico parmense ha presentato il sentitissimo derby di domani contro il Pisa sottolineando come i tanti allenamenti svolti insieme dall'inizio del ritiro estivo abbiano compattato il gruppo e sancito quali devono essere i principi di gioco. Mercoledì sera poi a Fiesole la squadra si è ritrovata per una cena a base di bistecca che ha unito ancora di più tutte le componenti. Come riportato da La Repubblica (Firenze) per Pioli la squadra è pronta per ottenere il primo successo in campionato. Uscire con il bottino pieno dall'Arena Garibaldi non sarà comunque facile con la formazione di Gilardino che neanche una settimana fa ha messo in difficoltà il Napoli campione d'Italia e che in ogni gara ha dimostrato uno spirito battagliero fino all'ultimo minuto.

Oltre alle difficoltà tecniche i viola avranno contro tutta una città che aspetta da 34 anni questa sfida nella massima serie. Riguardo alla formazione Pioli non ha dato indicazioni ma dalle prove fatte in settimana l'ex allenatore del Milan potrebbe tornare alla difesa a tre con Comuzzo, Pongracic e Ranieri davanti a De Gea. In mediana Nicolussi Caviglia agirà da regista con Mandragora e uno tra Sohm e Fazzini ai suoi lati, mentre Gosens e Dodo saranno come sempre sulle corsie esterne. Davanti con Kean è stato provato Gudmundsson anche se sono in rialzo le quotazioni di Dzeko.