Fiorentina, i prossimi impegni: la doppia sfida che chiude il ciclo, prima l'Olomuc e poi la Roma
Dopo Pisa, doppia sfida al Franchi, prima col Sigma Olomouc, poi contro la Roma. Due gare per chiudere il secondo ciclo prima di una nuova pausa Nazionali: due scontri cruciali da giocare in casa, si legge sul Corriere dello Sport. Il piatto forte è previsto domenica 5 ottobre, ore 15, con l'arrivo della Roma; tre giorni prima il debutto nel girone di Conference contro i cechi, sesti in campionato.
Centottanta minuti che diranno tanto anche sul sentimento del popolo viola. A Pisa il tifo organizzato non ci sarà, ma già giovedì al Franchi capiremo se la contestazione proseguirà. Intanto l'apertura della prevendita è stata salutata sui social dallo scetticismo dei tifosi, con alcuni commenti che invitano a una reazione di carattere da parte della squadra.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati