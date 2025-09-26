Gudmundsson pronto a tornare: a Pisa giocherà con Kean, la sfida col mentore Gilardino

Il Corriere Fiorentino fa il punto sul ritorno in campo di Alberto Gudmundsson, che domenica ritroverà da avversario il suo mentore ai tempi del Genoa, Alberto Gilardino. Stefano Pioli si augura di poter finalmente contare su quel Gudmundsson che a Genova, e in particolare con Gilardino in panchina, si era rivelato come uno dei calciatori più forti e decisivi del campionato.

Un infortunio alla caviglia lo ha costretto a saltare la sfida col Napoli, per poi restare 90’ in panchina col Como. Adesso però Albert è pronto. E tutto lascia pensare che Pioli possa ripartire da lui e dal 3-5-1-1. L’idea, insomma, sarebbe quella di liberare più spazio possibile a Kean, sperando che i due scoprano un’intesa mai veramente trovata nella loro prima stagione insieme. Sulla carta, sarebbe lo stesso modulo con cui Gilardino lo ha esaltato a Marassi.