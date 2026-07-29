Da Alajbegovic a Lang: la Fiorentina continua a monitorare il mercato degli esterni
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La Fiorentina sa che sul fronte legato agli esterni d'attacco dovrà valutare diversi profili attualmente mercato. Come, per esempio, quello relativo a Alajbegovic, che costa caro, o quello relativo a Koleosho, che continua a piacere ma per il quale il Burnley non si è ancora pronunciato. In questo caso la società viola può contare sulla preferenza del calciatore, che però ha un contratto fino al 2029 e non farà pressione sui Clarets per andarsene. Cancellieri della Lazio, invece, resta un’occasione a buon prezzo.
Infine c'è l'opzione Bakayoko, che dovrà essere valutato dal Lipsia così come Lang dal Napoli. Lo riporta questa mattina il Corriere dello Sport.
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Kean al centro di tutto il mercato offensivo della Fiorentina: il Como c'è e si continua a trattare. Capitolo esterni, tra una smentita e l'altra prima di presto dovranno arrivare i rinforzi per Grossodi Lorenzo Di Benedetto
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