Da Alajbegovic a Lang: la Fiorentina continua a monitorare il mercato degli esterni

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La Fiorentina sa che sul fronte legato agli esterni d'attacco dovrà valutare diversi profili attualmente mercato. Come, per esempio, quello relativo a Alajbegovic, che costa caro, o quello relativo a Koleosho, che continua a piacere ma per il quale il Burnley non si è ancora pronunciato. In questo caso la società viola può contare sulla preferenza del calciatore, che però ha un contratto fino al 2029 e non farà pressione sui Clarets per andarsene. Cancellieri della Lazio, invece, resta un’occasione a buon prezzo.

Infine c'è l'opzione Bakayoko, che dovrà essere valutato dal Lipsia così come Lang dal Napoli. Lo riporta questa mattina il Corriere dello Sport.

