Fortini, sondaggi da Empoli e Cremonese. Con la sua partenza c'è in pole Zortea

Tra le tante riflessioni attualmente in corso in casa Fiorentina, ce ne sono molte all'indirizzo di Niccolò Fortini, promettente esterno cresciuto nel vivaio e reduce da una buona stagione alla Juve Stabia. Designato inizialmente come vice Dodo, col passare della preparazione si sta invece facendo strada l'idea di un nuovo prestito che consentirebbe al ragazzo di giocare con continuità e crescere ancora rispetto al minutaggio che avrebbe restando agli ordini di Pioli. Per il classe 2006 si è fatto avanti nelle scorse ore l'Empoli, dove allena Guido Pagliuca che aveva Fortini con sé lo scorso anno a Castellammare di Stabia.

Il giocatore però predilige l'idea di restare in Serie A dopo aver già fatto un campionato di cadetteria la passata stagione, e proprio dal massimo campionato avrebbe ricevuto un sondaggio della Cremonese. In caso di addio concreto, ecco che i viola andrebbero a effettuare una manovra in entrata per la corsia destra e il nome più gettonato resta quello di Nadir Zortea, che il Cagliari è disposto a trattare su una valutazione di circa 10 milioni di euro. Lo riferisce La Nazione.