Fortini in uscita, opzione Zanoli. Gazzetta: "E Bologna osserva Mandragora"

Oggi alle 13:13Rassegna stampa
di Redazione FV

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna si occupa delle situazioni di mercato più calde in casa Fiorentina. Tanto per cominciare come sostituto di Dodo c’è l’opzione Alessandro Zanoli del Napoli. Anche perché non è scontata la conferma di Niccolò Fortini. E poi occhio a Rolando Mandragora: la società viola non ritiene congrua la cifra chiesta dal calciatore di 2 milioni annui. Il Bologna di Vincenzo Italiano osserva interessato.  