Formigli: "Sono un fan di Mandragora. De Gea il migliore in Serie A"

Lunga intervista al giornalista e conduttore Corrado Formigli sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Grande tifoso della Fiorentina, Formigli ha parlato così dei temi di attualità viola: "De Gea per me è il migliore della A. È incredibile quel che riesce a fare. Ancora uno dei più bravi al mondo. Con Renzi battibecchiamo dal 2006. Perché teniamo il punto sulle nostre posizioni. Ma da fiorentini, quando parliamo di calcio, riusciamo a smorzare e troviamo dei punti di contatto".

Su cosa si aspetta dall'estate: "Manca un centrocampista. Ho molta fiducia in Gudmundsson e Fagioli. Due uomini chiave per la stagione. Sono un fan di Mandragora e mi auguro che resti. Amo i generosi. Voglio capire Dzekoa39 anni. Faccio fatica a capire il tridente con Gud e Kean, la vedo dura. E apprezzo molto Stefano Pioli. Mi piace come persona, pulita, che sa trattare. E ha vinto uno scudetto. A Firenze è amato".