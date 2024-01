FORMAZIONE, Due moduli e tre chiavi di volta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rientro anticipato da Riyad ha dato a Vincenzo Italiano una settimana di tempo per studiare a fondo l’avversaria e lavorare al meglio sulla formazione da mettere in campo domani sera. Nonostante dal Viola Park filtri pochissimo, sembra che il Mister gigliato abbia provato sia il consueto 4-2-3-1, sia quel 3-4-1-2 che diede i propri frutti in Coppa Italia e che potrebbe essere riproposto contro i nerazzurri.

La rifinitura di oggi scioglierà gli ultimi dubbi, ma la sensazione è che diversi interpreti siano già stati decisi: torneranno titolari Sottil e Ranieri, che si posizionerà al fianco di Milenkovic in caso di difesa a 4, oppure come braccetto di sinistra in caso di difesa a 3, con Quarta che in quel caso si aggiungerà a lui e al serbo. In entrambi i moduli, le chiavi del gioco saranno Bonaventura, uomo di raccordo tra mediana e attacco, Beltran, centravanti di riferimento, e Ikoné, jolly che avrà il compito di trasformarsi, a seconda del contesto tattico, da esterno a punta e sarà chiamato a riscattare la serataccia di Riyad. Lo scrive La Nazione.