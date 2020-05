FLORENZI, Roma vuole tra i 12 e i 15 milioni. Viola...

Il futuro di Alessandro Florenzi è tutto da decifrare. Prova a mettere un po' in ordine La Gazzetta dello Sport, che scrive come al Valencia l'ex capitano della Roma non abbia certo rapito l'affetto della gente. Le probabilità di restare alla corte di Celades non sono altissime, ma in Spagna c'è anche il Siviglia di Monchi che ci sta facendo un pensierino. Esattamente come in Italia la Fiorentina di un altro ex d.s. giallorosso (Daniele Pradè) può presentare un’offerta importante. La Roma vuole tra i 12 e i 15 milioni.