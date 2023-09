FIORENTINA, Tre partite per scalare la classifica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina dovrà sfruttare le prossime tre partite in campionato per insediarsi nelle parti alte della classifica. Lo scorso anno la Viola partì con 6 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, per un totale di 23 punti, rimontando poi con un girone di ritorno davvero super. Quest'anno invece sembra diverso, la Fiorentina ha perso a Milano contro l'Inter, ma ha vinto sia contro l'Atalanta, sia contro il Genoa e pareggiando contro il Lecce.

Ad attendere i Viola adesso ci sono Udinese, Frosinone e Cagliari. Ovviamente nulla è scontato, ma c'è la possibilità di fare diversi punti. Il 5 ottobre arriverà al Franchi il Ferencvaros, mentre l'8 ottobre sarà la Fiorentina ad andare al Maradona per sfidare il Napoli prima della sosta Nazionali. La notizia è riportata da La Nazione.