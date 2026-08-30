Uscite, Gudmundsson scettico sul Bologna. Dodo in bilico tra più squadre

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Non c’è solo il mercato in entrata nei pensieri di Fabio Paratici e Roberto Goretti. La dirigenza della Fiorentina è infatti al lavoro anche sul fronte delle uscite, con l’obiettivo di piazzare alcuni elementi della rosa della passata stagione, soprattutto tra quelli che erano considerati titolari. Tra i giocatori ancora in bilico c’è Dodô, conteso tra Nottingham Forest e Olympiacos. I due club appartengono alla stessa proprietà e, proprio per questo, l’entourage del brasiliano sta valutando insieme alle parti quale possa essere la soluzione migliore per il futuro dell’esterno.

Gudmundsson scettico sul Bologna

Situazione ancora tutta da definire anche per Albert Gudmundsson, che invece è stato regolarmente schierato titolare contro il Frosinone. Sul fantasista islandese si è mosso concretamente il Bologna, arrivando a mettere sul tavolo un’offerta da 8 milioni di euro. Una cifra però ancora distante dalla valutazione della Fiorentina, che per lasciar partire il giocatore chiede almeno 12 milioni. A complicare ulteriormente l’operazione c’è poi la posizione dello stesso Gudmundsson, che al momento non sembra particolarmente convinto dall’idea di trasferirsi in rossoblù. Il Bologna resta alla finestra, ma per arrivare alla fumata bianca servirà un doppio passo avanti: nell’offerta e nella volontà del giocatore. Lo scrive stamani La Nazione.